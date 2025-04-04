Kastamonu’da Cinayet Davası Devam Ediyor

KASTAMONU’DA TARTIŞMA SONUCU ÖLDÜRME İDDİASI

Kastamonu’da bir kız meselesi nedeniyle tartıştıkları kişiyi öldürdükleri ileri sürülen sanıkların yargılanma süreci devam ediyor. Duruşmada, ‘suç delillerini yok etme veya değiştirme’ suçlarıyla ilgili olarak 4 sanık hakkında yeni davalar açıldı. Olay, 2023 yılının Aralık ayında merkez Yolkonak köyü, Yukarıyuva Mahallesi’nde meydana geldi.

Olayın detaylarına göre, Fuat Camcı (19) ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden telefonda bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda Fuat Camcı, en yakın arkadaşı Eren E. ve yanında bulunan Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne gitti. Köye ulaştıkları sırada Fuat Camcı ile Ferdi D. arasında tartışma büyüdü. İddialara göre, Ferdi D. ile Yusuf S. yanlarında bulundurdukları tüfekle Fuat Camcı’yı vurarak öldürdü. Olayın ardından Eren E., aracıyla Ferdi D. ve Yusuf S.’yi olay yerinden uzaklaştırdı. Jandarma, olay sonrası inceleme başlatarak, Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.’yi gözaltına aldı. Üç sanık, adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme” suçundan dava açılan sanıklar, duruşma sırasında savunmalarını yaptı. Tutuksuz yargılanan Ahmet C.G., “Benim hiçbir şekilde suç delillerini yok etme gibi bir durumum olmadı. Olay yerinde yoktum. Devlet büyüklerimiz benden arkadaşları geçirmedi istedi, bende getirdim ve jandarmaya teslim ettim. Yanımda yalnızca bir tane uzun namlulu tüfek gördüm” dedi.

Polat S. ise, “Ben araçla getirilen tüfeği hiç görmedim. Olaydan sonra Yusuf ile Ferdi benim yanıma geldi. Ellerinde bir tane tüfek gördüm, başka bir silah yoktu. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatım için talepte bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Onur Ş. de, “Olayda kullanılan başka bir silahın ortadan kaybolmasıyla ilgili yargılanıyorum. Ben ikinci bir silah ya da tüfek görmedim” dedi. Tutuksuz yargılanan Recep K. ise, “Ferdi’yi ben jandarmaya kendim teslim ettim. Teslim ederken arabada uzun namlulu bir silah vardı” ifadeleriyle kendini savundu.

TANIK İFADELERİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fuat Camcı’nın eski kız arkadaşı Funda Y., “Fuat Camcı cinayetiyle ilgili bir bilgim yok. Sanıklarla tanışıklığım yok” diye konuştu. Camcı’nın annesi Z. Camcı, “Ben üç sanıktan da davacıyım. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum” sözleriyle duygularını ifade etti. Mahkeme heyeti, Ferdi D. ve Yusuf S.’nin tutukluluğunun devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.