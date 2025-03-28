Kastamonu’da Cinayet Zanlısı Yakalandı

YAKALAMA OPERASYONU

Kastamonu’da ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri, hakkında mahkeme kararı bulunan zanlılara yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, Merkez ilçede N.Y. isimli şahsı yakaladı.

ADLİ İŞLEM VE TUTUKLAMA

Yakalanan şahıs, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Burada yapılan işlemler neticesinde N.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.