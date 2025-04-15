Kastamonu’da Dolandırıcılık Olayı Gerçekleşti

KASTAMONU’DA DOLANDIRICI ŞEBEKESİ YAKALANDI

DOLANDIRICI YÖNTEMİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcılar bir vatandaşı mağdur etti. İddiaya göre, N.İ. isimli şahsı telefonla arayan dolandırıcı, adının bir cinayet olayına karıştığını belirterek evine geleceğini söyledi. N.İ.’nin evine gelen üç dolandırıcı, para karşılığı adını karışan cinayet suçlamasını ortadan kaldıracaklarını ifade ederek ondan bir miktar altın ve nakit para aldıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden N.İ., hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar ve yapılan kamera incelemeleri sonucunda dolandırıcıların kimlikleri belirlendi. Ö.T.S., O.K. ve A.A. isimli üç şüpheli, Çorum’un Kargı ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için adliyeye sevk edildi. Hakim önüne çıkarılan O.K. tutuklanırken, Ö.T.S. ve A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.