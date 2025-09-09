Kastamonu’da Düğün Hediyesi Buzağıydı

DÜĞÜNDE HEYECAN VE SÜRPRİZ

Kastamonu’daki bir düğün merasiminde gelin ve damada ilginç bir hediye verildi. Hayvancılıkla geçimini sağlayan çift, düğünlerinde kendilerine hediye edilen buzağıyı biberonla besledi. Kent merkezinde yaşayan Saliha Yaman ve Musa Yaman çifti, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Damat Musa Yaman’ın dayısı ve kuzeni, takı merasiminde çifte 3 aylık simental ırkı bir buzağı hediye etti. Gelin Saliha ve damat Musa Yaman, düğün hediyesi olan buzağıyı biberonla besleyerek süt içirdi.

Damat Musa Yaman, hayvancılıkla uğraştığını belirterek, “Hafta sonu düğünümüz vardı. Nasip oldu, düğünümüzü yaptık. Dayım Salih Dıkkıloğlu ile kuzenim Emrah Dıkkıloğlu bize buzağı hediye ettiler. Çok duygulandık, gururlandık. Düğünümüze yoğun ilgi vardı. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. Ayrıca, hediye edilen buzağıyı Elyakut köyündeki evlerine getirdiklerini ve besleyeceklerini anlattı.

DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR GELENEK

Musa Yaman, hediye edilen buzağıya yoğun bir ilgi olduğunu ve bunun Kastamonu’da bir ilk olduğunu belirterek, “Düğünümüzde çok güzel bir anı oldu. Herkes bu durumu beğendi. Unutulmaz bir anım oldu” dedi. Gelin Saliha Yaman ise, düğünde çok heyecanlı olduğunu ve buzağıyı görünce şaşırdığını, bunun kendileri için güzel bir anı oluşturduğunu dile getirdi.

FARKLI BİR HEYECAN YARATMAK İÇİN

Hediye veren Gazi Salih Dıkkıloğlu, “Yeğenimin düğününde bir ilk yapalım istedik. Oğlum Emrah ile damada buzağı hediye ettik. Kastamonu’da bir ilke imza attık. Biz, hayvancılık yapıyoruz ve dedik ki, takı merasiminde bir değişiklik olsun” şeklinde konuştu. Salih Dıkkıloğlu, buzağının süt buzağısı olduğunu da belirterek, “Yeğenime bir ömür boyu mutluluklar diliyorum” dedi.