Kastamonu’da Düğün Silahı İle Yaralanma

OLAYIN AÇIKLAMASI

Kastamonu’da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 28 Ağustos tarihinde Gölköy’de gerçekleşti. Düğün sırasında açılan ateş sonucu E.A. adlı vatandaş yaralandı. Yaralanma olayının ardından, E.A.’nın yaralanmasından sorumlu olan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenmesi için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından araştırmalar başladı.

ŞÜPHELİLERİN BELİRLENMESİ

Yürütülen titiz soruşturmalar neticesinde 8 şüpheli tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların üstlerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 10 adet tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.