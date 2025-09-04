Kastamonu’da Eleştiriler Dikkat Çekti

KASTAMONU BELEDİYESİ’NDE MELEK MOSSO TARTIŞMASI

Kastamonu Belediye Meclisi’nin AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Namlı’nın ünlü sanatçı Melek Mosso’nun giydiği kıyafetle ilgili getirdiği sert eleştiriler dikkatleri çekti. Belediye, 24 Ağustos’ta Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Bu etkinlikte sahne alan Melek Mosso, Ahmet Namlı’nın eleştirilerinin odak noktası oldu. Mosso, eleştirilere sosyal medya üzerinden yanıt vererek durumu yanıtladı.

AHMET NAMLI’DAN AÇIKLAMALAR

Kastamonu Belediye Meclisi’nin AK Partili Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, şarkıcı Mosso’yu hedef alarak bazı açıklamalarda bulundu. Namlı, “Ahlaksızları eğer alnına yüzüne vurmazsan bazı yaptıklarını size ahlak dersi vermeye kalkarlar diye büyük söz var. Şimdi bizim düştüğümüz durum aynısı. Bize ahlak dersi vermeye kalkıyorsunuz. Beyler kusura bakmayın, o kadar basit değil bu işler.” şeklinde konuştu. İfadelerinde “O bayan kimdir? Kastamonu’ya yakışıyor mu?” gibi sorular yönelten Namlı, “Ama bunu AK Parti’ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok.” diye ekledi.

MELEK MOSSO’DAN TEPKİ

Melek Mosso, giyimiyle ilgili eleştiride bulunan Ahmet Namlı’ya sosyal medya hesabından şu sözlerle cevap verdi: “Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim. Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum.” Mosso, etkinlikteki kalabalığı vurguladı ve “Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla, laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim.” diyerek etkinlikten memnuniyetini belirtti.