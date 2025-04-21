Kastamonu’da Eşi Öldüren Şahıs Tutuklandı

HAMİLE KADIN CİNAYETİ VE ŞÜPHELİ TUTUKLAMASI

Kastamonu’da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra cesediyle 10 günden fazla aynı evde kalan kişi, adli makamlarca tutuklandı. Cinayet şüphelisi, adliyeden çıkarken “Eşimi ben öldürmedim” diyerek kendisinin suçsuz olduğunu savundu ve “Yakında her şeyin ortaya çıkacağını” söyledi. Olay, 21 Nisan’da sabah saatlerinde Kastamonu’ya bağlı İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi. Kötü kokuların gelmesi üzerine, apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu ihbar etti. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, eve girerek hamile bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerde bulundu.

CENAZE VE KADININ KİMLİĞİ

Yapılan incelemelerde, cesedin 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü belirlendi ve cesedin 10 günden fazladır evde bulunduğu öğrenildi. İncelemenin ardından Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI VE TUTUKLANMASI

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından Elif Civil’in kocası B. Civil’i (29) yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, B. Civil’in kentin merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı. O sırada yanında bulunan 1,5 yaşındaki çocuğu İ. Civil, bebek arabasında polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

B. Civil, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Eşimi ben öldürmedim” yanıtını verdi. Ayrıca, “Pişman mısınız?” sorusuna da “Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya” şeklinde karşılık verdi. “Aynı evde nasıl kaldınız?” sorusu ise yanıtsız kaldı. B. Civil, Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürü’ndeki sorgularda suçlamaları reddetti. Elif Civil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.