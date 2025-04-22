Kastamonu’da Eşini Öldüren B. Civil Tutuklandı

HAMİLE EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN ŞAHIS TUTUKLANDI

Kastamonu’da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra, cesediyle 10 gün boyunca aynı evde kalan kişi, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Cinayet şüphelisi, adliye çıkışında yaptığı açıklamada eşinin kendisi tarafından öldürülmediğini ve yakında her şeyin açığa çıkacağını belirtti.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE YAPILAN İHBAR

Olay, 21 Nisan sabah saatlerinde Kastamonu İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerindeki apartmandan yayılmaya başlayan kötü kokular nedeniyle, binada yaşayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar nedeniyle apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptığı çalışmalar ile eve giriş yaptı ve burada hamile bir kadının cesedini buldu. Bu durumda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri de evde incelemeler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, cesedin 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, cesedin 10 günden fazla bir süre evde bulunduğu belirlendi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANMA ANI

Yaşanan olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B. Civil’i (29) yakalamak için harekete geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde B. Civil’in, kent merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda olduğu tespit edildi. Belirlenen adrese giden ekipler, B. Civil’i cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Şahıs yakalanırken, yanındaki çocuğu İ. Civil (1,5) bebek arabasıyla polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİ MAKAMLARA SEVKİ VE YANITLARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan B. Civil, cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan B. Civil, “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna, “Eşimi ben öldürmedim” şeklinde cevap verdi. Basın mensuplarının “Pişman mısınız?” sorusuna da “Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya” yanıtını verdi. Ayrıca B. Civil, “Aynı evde nasıl kaldınız?” sorusuna ise yanıt vermekten kaçındı. B. Civil’in Cumhuriyet Savcılığı’ndaki ve Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularında da suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

CENAZE VE SORUŞTURMA

8 aylık hamile Elif Civil’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.