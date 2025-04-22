Kastamonu’da Eşini Öldüren Kişi Tutuklandı

KASTAMONU’DA KAN DONDURAN CİNAYET

Olay, 21 Nisan sabahı Kastamonu’nun İnönü Mahallesi, Arnavut Caddesi’nde gerçekleşti. Apartmandan gelen kötü kokular, burada yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından eve girerek, hamile bir kadının cesediyle karşılaştı.

KADIN CENAZESİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonrasında cesedin 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu belirlendi. Elif Civil’in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Cesedin, 10 günden fazla süredir evde beklediği görüldü. Olay sonrası Elif Civil’in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Elif Civil’in kocası B. Civil’i yakalamak için çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, B. Civil’in kent merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda bulunduğunu tespit ederek gözaltına aldı. Yakalanırken yanındaki çocuğu İ. Civil de polis tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından B. Civil adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BEN ÖLDÜRMEDİM” YANITI

Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan B. Civil, “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Eşimi ben öldürmedim” şeklinde karşılık verdi. “Pişman mısınız?” sorusuna ise “Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya” yanıtını verdi. B. Civil, “Aynı evde nasıl kaldınız?” sorusuna ise herhangi bir cevap vermedi. Ayrıca, savcılıkta ve emniyetteki sorgularında da suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. 8 aylık hamile Elif Civil’in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.