Kastamonu’da Eşini Öldüren Şahıs Tutuklandı

CİNAYETİN DETAYLARI

Kastamonu’da 8 aylık hamile eşini öldürdükten sonra, cesediyle 10 günden fazla bir süre aynı evde kalan birey, tutuklandı. Cinayet şüphelisi, mahkemeye çıkışında “Eşimi ben öldürmedim” ve “Çıkacak yakında ortaya” açıklamalarını yaptı. Olay, 21 Nisan sabah saatlerinde Kastamonu’nun İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi sebebiyle, komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası, apartmana itfaiye ekibi yönlendirildi.

OLAY YERİNDE YAŞANANLAR

İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile eve girdi ve hamile bir kadının cesedini buldu. Hemen ardından polis ve sağlık ekipleriyle olay yeri inceleme ekipleri de eve geldi. Yapılan incelemelerde, cesedin 23 yaşındaki 8 aylık hamile Elif Civil’e ait olduğu belirlendi. Elif Civil’in vücudunda bıçak yaraları olduğu ve cesedin 10 günden fazladır evde olduğu tespit edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından, Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Civil’in eşi B. Civil’i (29) yakalamak için harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, B. Civil’in Nasrullah Meydanı’nda olduğu belirlendi ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. B. Civil gözaltına alınırken, bebek arabasıyla bir yaşındaki çocuğu İ. Civil de polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

ADLİ SÜREÇ

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara sevk edilen B. Civil, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken; “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna “Eşimi ben öldürmedim” diye karşılık verdi. Ayrıca “Pişman mısınız?” sorusuna da “Ben yapmadım, çıkacak yakında ortaya” yanıtını vermiştir. “Aynı evde nasıl kaldınız?” sorusuna ise cevap vermedi. B. Civil’in Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğündeki sorgularında da suçlamaları reddederek eşinin kendisi tarafından öldürülmediğini söylediği öğrenildi. Elif Civil’in cenazesi, otopsi yapılması amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.