Kastamonu’da Eski Şemsiye Geri Dönüştürüldü

ESKİ ŞEMSİYE YENİDEN HAYAT BULDU

Kastamonu’da bir üniversite öğrencisi tarafından çöpte bulunan bir eski şemsiye, 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatıyla geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale getirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Yönetim Sistemi kapsamında Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda usta öğretici olarak görev yapan Memnune Kebabcı, geri dönüşüm kursu açtı. Bu kursa katılan Deniz İpek Kıraç, bulduğu yıpranmış bez bölümü olan eski şemsiyeyi kursa getirdi. Şemsiyenin demir bölümlerini onaran Kıraç, taş baskı sanatıyla çeşitli motifler işlediği bez kısmını şemsiyeye taktı. Bu dönüşüm, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği “Yurt İçinden Sanat” sergisinde gösterildi. 2019 yılında coğrafi işaret alan Kastamonu taş baskısı, şehrin kültürel mirası olarak yaşatılmaya çalışılıyor.

GELENEKSEL SANATIN YAŞAMASI GEREKEN BİR KONU

Usta öğretici Kebabcı, AA muhabirine, gençlerle birlikte üretmenin mutluluğunu paylaştığını belirtti. Kurslar hakkında bilgi vererek, “600 yıllık geleneksel el sanatımız var. Bu sanatı geri dönüşümle birleştirerek neler tasarlayabileceğimizi araştırıyoruz” dedi. Kebabcı, “Kullanılmayan kumaşlardan çantalar, hediyelik süs eşyaları, duvar süsleri, panolar, flamalar ve daha fazlasını yaptık” diye ekledi. Sürdürülebilirliğin önemine dikkat çeken Kebabcı, “Amacımız bunu devam ettirip geleceğe taşımak. Gelişen dünyada köklerimize bağlı yaşamamız gerektiğine inanıyorum. Geleneksel taş baskı unutulmamalı ve unutturulmamalı” şeklinde konuştu. Çöpten buldukları şemsiyeye yeniden hayat verdiklerini ifade eden Kebabcı, “Bir sanatı yaşatmak, onu her alanda kullanmakla alakalı. Kurslarımızda kıyafetlerden ev tekstiline taş baskıyı kullanılabilir hale getirdik” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLERDEN BEĞENİ TOPLADI

Üniversite öğrencisi Kıraç, kurstan çok şey öğrendiklerini ifade ederek, “Unutulmaya yüz tutmuş taş baskıyı öğrendik ve geri dönüşümle güzel ürünler ortaya çıkardık. Şemsiyeyi geri dönüşüm ve taş baskı sanatıyla birleştirip dönüştürdük. Güneşli havalarda kullanabileceğimiz bir şemsiye oldu” dedi. Kıraç, “Kullandığım zaman arkadaşlarım da çok beğendi. ‘Devamı gelecek mi?’ diye sordular. Ben de ileride usta olduğumda yapabileceğimi söyledim” şeklinde düşüncelerini paylaştı.