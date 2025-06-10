Kastamonu’da Eski Şemsiye Yenilendi

Geri Dönüşümle Gelen Yenilik

Kastamonu’da bir üniversite öğrencisi tarafından çöpte bulunan eski bir şemsiye, 600 yıllık geleneksel taş baskı sanatı ile geri dönüştürülerek yeniden kullanıma sunuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Eğitim Yönetim Sistemi çerçevesinde Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nda açılan geri dönüşüm kursunda, usta öğretici Memnune Kebabcı, öğrencilere bu sanatı öğretmeyi sürdürüyor. Kursa katılan Deniz İpek Kıraç, çöpte bulduğu eski şemsiyenin bez bölümünü alarak kursa getirdi. Demir parçalarını onaran Kıraç, şemsiyeye taş baskı sanatıyla çeşitli motifler işleyerek yeni bir görünüm kazandırdı. Bu şemsiye, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı ürünlerin sergilendiği “Yurt İçinden Sanat” sergisinde beğeniye sunuldu.

Kastamonu’nun Taş Baskı Geleneği

Kastamonu’nun taş baskı sanatı, 2019 yılında coğrafi işaret alarak yerel kültürde önemli bir yere sahip oldu. Usta öğretici Kebabcı, bu sanatı unutturmamak için kurslarda faydalı çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Kebabcı, “600 yıllık geleneksel el sanatımız var. Bu sanatı geri dönüşümle birleştirdik. Kullanılmayan kumaşlardan çeşitli aksesuarlar, çantalar ve dekoratif eşyalar ürettik.” dedi. Sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan Kebabcı, geleneksel değerlerin geleceğe taşınmasına büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Geri Dönüşümle Tasarımın Buluşması

Geri dönüşüm projesinin önemli bir parçası olduğunu ifade eden Kebabcı, çöpte bulunan şemsiyeyi yeniden kullanıma kazandırdıklarını belirtti. Şemsiyenin üzerine özgün motifler işlenerek yeniden tasarlandığını dile getiren Kebabcı, öğrencilerin bu şemsiyeyi çok beğendiğini ve hatta güneşli havalarda kullanmaya başladıklarını vurguladı. Kebabcı, öğrencilerin bu projeye olan ilgisini görünce mutlu olduğunu söyledi.

Eğitim ve İlgi

Üniversite öğrencisi Deniz İpek Kıraç, kursun kendileri için çok faydalı olduğunu dile getirdi. Unutulmaya yüz tutmuş taş baskı sanatını öğrendiklerini ve geri dönüşüm ile güzel ürünler tasarladıklarını belirten Kıraç, “Şemsiyeyi geri dönüşüm ve taş baskı sanatıyla birleştirip dönüştürdük. Arkadaşlarım tarafından oldukça beğenildi.” ifadelerini kullandı. Kıraç, ileride bu sanatta usta olmayı ve benzer projelere imza atmayı düşündüğünü belirtti.