Kastamonu’da Etkinlik Düzenlendi, Trafik Bilgilendirmesi

ETKİNLİK KAPSAMINDA TRAFİK BİLİNCİ ARTIRILIYOR

Kastamonu’da, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde önemli bir organizasyon düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan etkinlikte, çocuklar akülü arabalara bindirilerek emniyet kemeri kullanımı ve yaya geçidi hakkında bilgilendirildi. Ayrıca, kurulan stantlarda trafik uygulamalarında kullanılan cihazlar vatandaşlara tanıtıldı.

KAMU YETKİLİLERİ ETKİNLİKTE BİR ARAYA GELDİ

Etkinlik alanını ziyaret eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, çalışmalara dair bilgi aldı. Vali Dallı, bu tür organizasyonların vatandaşlarla buluşarak trafik konusunda duyarlılığı artırma amacında önemli adımlar olduğunu vurguladı. Dallı, “Trafik kuralları hepimizin iyiliği, sağlığı, can ve mal güvenliği için konulan kurallar. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Bunlar hepimizin can ve mal güvenliğini sağlamak için, hayatımızı düzene sokmak için, daha rahat ulaşımımızı sağlamak, gideceğimiz yerlere ulaşmak için konulan kurallar.” diyerek kuralların önemine dikkat çekti.

VALİ’DAN ÖNEMLİ UYARILAR

Dallı, İçişleri Bakanı’nın ünlü sözünü hatırlatarak, “Yollar bizi sevdiklerimize kavuşturmak için var, bizi sevdiklerimizden ayırmak için değil.” dedi. Ayrıca, emniyet kemerlerinin özellikle kazalarda hayat kurtardığını belirterek, “Emniyet kemerlerimizi mutlaka; uzun ya da kısa mesafe fark etmez, arabaya biner binmez ilk iş olarak takalım. Çünkü emniyet kemerleri yüzde 45 ölümlü kazaları, yüzde 60 yaralanmalı kazaları önleyen bir şey.” ifadelerini kullandı.

Dallı, mevsimsel olarak trafikte motosiklet sayısında artış olacağını vurgulayarak, “Lütfen kasklarımızı takalım, sürat yapmayalım, kurallara uyalım. Eğitimini almadan motosiklet kullanmayalım. Temenni ediyorum ki, bu yılı en az zararla, trafik kazalarında hiç ölüm olmadan atlatırız. Bunun için herkesin trafik kurallarına uyması önemli.” şeklinde konuştu. Etkinlik sırasında, Vali Dallı, Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından “Yılın Şoförü” olarak seçilen Asım Özen’e plaket takdim etti.