Kastamonu’da Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

KAZA ANINI BELİRLİYOR

Kastamonu-Ağlı karayolu üzerindeki Gölcüğez köyü yol ayrımında, Ağlı ilçesinde bir aile, yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine dönerken kazaya karıştı. Muhammet Yücel (22) yönetimindeki 37 PP 182 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile, F.İ. (36) idaresindeki 37 DH 736 plakalı Ford marka hafif ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kağıt gibi ezilerek tarlaya savruldu.

YARALILARA MÜDAHALE

Kazada yaralanan sürücü Muhammet Yücel ile annesi Güler Yücel (53) ve kız kardeşi Songül Yücel (19) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Güler Yücel, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Devrekani Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların, Muhammed Yücel’in tedavi sürecinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri araştırma başlattı.