Kastamonu’da Feci Trafik Kazası: 3 Ölü

KAZA DETAYLARI VE SONUÇLARI

Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Fiat-Tofaş marka araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde bulunan Ersizlerdere köyü mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönünde ilerleyen İsmail Savaş (61) yönetimindeki 52 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil, karşı yönden gelen Cemil Keskin (70) idaresindeki 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobille çarpıştı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Kaza sonucunda, Cemil Keskin ile aynı araçtaki Davut Keskin (44) ve Zehra Yıldırım (77) hayatını kaybetti. 78 AT 751 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Gülizar Keskin (70) ve Muharrem Yıldırım (54) ile diğer otomobilin sürücüsü İsmail Savaş ve aynı araçtaki Neşe Savaş (60) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen ihbarda bulunmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILARIN DURUMU VE CENAZE İŞLEMLERİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları araçlardan çıkardı ve Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Sağlık durumu kritik olan Gülizar Keskin ve Muharrem Yıldırım’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.