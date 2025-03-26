Kastamonu’da Fiat Yangını Söndürüldü

Olayın Gelişimi

Kastamonu’da Fiat-Tofaş marka bir otomobilde yangın çıkması, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sona erdi. Gece saatlerinde Budamış Mahallesi üzerinde, Kastamonu-Ankara karayolunda meydana gelen bu olayda, seyir halindeki aracın motor bölümünden aniden duman çıkmaya başladı.

Sürücünün Tepkisi

Motor kısmından dumanların yükselmeye başladığını gören sürücü, hemen aracı yol kenarında durdurdu. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. Yapılan ihbar sonrasında, yangın çıkaran otomobile ulaşmak üzere itfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

İtfaiyenin Müdahalesi

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşıp yangına müdahale etmesiyle birlikte, alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve sonunda yangın söndürüldü. Yangın sonucunda araçta maddi hasar oluştu. Bu olay, araçların bakımının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.