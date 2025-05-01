Kastamonu’da Fidan Dikimi Yapıldı

YABAN HAYATINA DESTEK AMAÇLI FİDAN DİKİMİ

Kastamonu’da Elekdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında, yaban hayatını desteklemek için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından fidan dikimi yapıldı. 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu uygulamada, mevsim koşullarının uygun olduğu bir gün seçilerek belirlenen alana fidanlar yerleştirildi.

BİR ANLAMDA DOĞA KORUMA PROJESİ

Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden gelen bilgilere göre, ekipler tarafından daha önceden açılan çukurlara toplam 50 adet yabani meyve ağacı fidanı dikimi yapıldı. Bu çalışma, doğal yaşam alanlarının korunması ve zenginleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.