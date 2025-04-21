Kastamonu’da Hamile Kadın Cesedi Bulundu

KOKU İHBARI ÜZERİNE KADININ CENAZESİ BULUNDU

Kastamonu’da apartmana yayılan kötü koku, ekiplerin girmesiyle bir evde 28 yaşındaki hamile kadının cesedinin bulunmasıyla sonuçlandı. Yapılan incelemede, kadının vücudunda bıçak izlerinin mevcut olduğu ve cinayetinin 10 gün önce gerçekleştiği belirlendi. Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde vuku buldu.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Cadde üzerindeki bir apartmandan gelen kötü kokular, burada yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasına neden oldu. İhbarın üzerine, hızla olaya itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde evin içine girdi ve burada hamile bir kadının cesediyle karşılaştı. Üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, olay yeri inceleme görevlileriyle birlikte evde detaylı çalışmalar yaptı.

CENAZE MORGDA

Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu tespit edildi. İncelemeler sonucu Elif Civil’in, bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın üzerinden 10 günden fazla bir süre geçtiği belirtildi. Ekiplerin evdeki incelemeleri tamamlanmasının ardından, Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.