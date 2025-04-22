Kastamonu’da Hamile Kadın Öldürüldü

KADININ CENAZESİ KORUNUNCA KOCASI TUTUKLANDI

Kastamonu’da bir konutta cesedi bulunan hamile kadının eşi gözaltına alındı ve tutuklandı. Elif C. (23) bıçaklanarak hayatını kaybetmişken, zanlı eşi B.C, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklama kararı aldı.

ADLİYEDE BASIN GÖRÜŞMESİ

Adliye çıkışında bir basın mensubunun, “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna B.C, “Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında.” şeklinde yanıt verdi. Şüphelinin, 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte, bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde bulunduğu bildirildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Arnavutoğlu Caddesi’ndeki bir binada kötü koku gelmesi üzerine polis ekipleri eve girdi. Yapılan inceleme sonucunda Elif C’nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Ayrıca sağlık ekipleri, kadının hamile olduğunu tespit etti. Olay sonrası B.C. gözaltına alınırken, 1,5 yaşındaki çocuk koruma altına alındı.