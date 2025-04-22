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Kastamonu’da Hamile Kadın Öldürüldü

HAMİLE KADININ CESEDİ BULUNDU

Kastamonu’da bir evde hamile bir kadının cesedi bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan kocası tutuklandı. Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C. (23) ismindeki kadının eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞÜPHELİ HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Adliye çıkışında bir basın mensubunun “Eşinizi siz mi öldürdünüz?” sorusuna B.C, “Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında.” şeklinde yanıt verdi. Şüphelinin, 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte, bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde yaklaşık 10 gün boyunca kaldığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE MÜDAHALE ETTİ

Olay, Arnavutoğlu Caddesi’ndeki bir binada dün kötü koku gelmesi üzerine polis ekiplerinin eve müdahalesi ile ortaya çıktı. Yapılan incelemede Elif C’nin bıçaklanarak öldürüldüğü ve sağlık ekipleri tarafından kadının hamile olduğu belirlendi. Elif C’nin kocası B.C. gözaltına alınırken, 1,5 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.

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