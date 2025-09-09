Haberler

Kastamonu’da Hayvan Girişi Yasaklandı

ŞAP HASTALIĞI NEDENİYLE KÖYLERE GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAKLANDI

Kastamonu’nun Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerinde tespit edilen şap hastalığı yüzünden 69 köye hayvan giriş-çıkışı yasaklandı. Bu duruma ilişkin olarak, ilçede bazı köylerde şap hastalığı vakalarının ortaya çıkması üzerine İl Hayvan Sağlık Zabıta Komisyonu acil bir toplantı gerçekleştirdi ve karantina kararı aldı. Bu alınan karar ile birlikte, Merkez, Taşköprü ve Devrekani ilçelerine bağlı köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, ikinci bir duyuruya kadar yasaklanıyor.

KARANTİNA ALTINA ALINAN KÖYLER

Merkez ilçeye bağlı karantina kapsamındaki köyler arasında Dereköy, Kurt, Ömerli, Emirli, Kayalı, Hacıköy, Hacıbey, Elyakut, Etyemez, Alpagut, Karaş, Ortaboğaz, Bozoğlak, Oğul, Pehlivan, Bük, Hatipköy, Kovalca, İnceboğaz, Gökçekent, Kırcalar, Duruçay, Halaçlı, Alçıcılar, Kadıoğlu, Çavundur, Yukarı Batak, Aşağı Batak, Arız, Ahmetbey, Sarıömer, Koru, Hoca, Gömeç, Molla, Has, Eşen, Hacıilyas, Akdoğan, Hacıyusuf, Yürekveren, Halifekuyucağı, Halife, Aksinir, Numanlar, Taşlık, Subaşı, Gölköy, Emirler, Kurusaray, Küçüksu, Hacışaban, Başköy, Kasaba ve Kasabaörencik köyleri bulunmaktadır. Ayrıca Taşköprü ilçesinde Alibeşe, Abay, Çaycevher, Boyundurcak, Derebeysibey, Uzunkavak, Bekdemirekşi, Orta ve Ayvalı köylerinde de yasak uygulamaları başladı. Devrekani ilçesinde ise Balabanlar, Habeşli, Sarıyonca ve Kanlıabat köyleri karantina kapsamına alınmış durumda.

