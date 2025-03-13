Kastamonu’da Heyelan Dört Köyün Yolunu Kapattı

HEYELAN MEYDANA GELDİ

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde karların erimesiyle beraber heyelan durumu oluştu. Bu heyelan nedeniyle dört köyün yolu ulaşıma kapandı ve menfezden inşa edilen geçici köprü hasar gördü. Hava sıcaklıklarının artışıyla birlikte kar sularının erime süreci başladı. Eriyen kar sularının etkisiyle Çatalzeytin’in Yunuslar ve Karacakaya köyleri arasındaki yolda heyelan gerçekleşti. Bu olay sonucunda Karacakaya, Hacıreis, Hacıreissökü ve Sökü köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’nin ekipleri, heyelanın yaşandığı bölgede acil bir çalışma başlattı.

KÖPRÜ YIKILDI

Karların erimesiyle birlikte Akçay Çayı’nın akış hızı da arttı. Çatalzeytin’e bağlı Kayadibi köyünde, Düzköy köyündeki menfezden yapılmış olan geçici köprü eriyen kar sularının etkisiyle yıkıldı. Bu köprünün toplamda 8 kez yeniden yapıldığı ve çayın debisinin yükselmesi nedeniyle sıkça suya kapıldığı bildiriliyor.