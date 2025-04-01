Kastamonu’da İki Araç Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücüleri bilinmeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucunda, araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 kişi de yaralanıyor. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde yaralıları araçlardan çıkartarak, çevre hastanelere sevk etti.