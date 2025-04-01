Haberler

Kastamonu’da İki Araç Çarpıştı: 3 Ölü, 4 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’nun Küre ilçesi Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü mevkiinde gerçekleşen kaza, sürücüleri bilinmeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat- Tofaş marka otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucunda, araçlarda bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, 4 kişi de yaralanıyor. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde yaralıları araçlardan çıkartarak, çevre hastanelere sevk etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kilis’te Emeklilerin Eski Bayram Özlemi

Kilis'teki emekli öğretmenler ve memurlar, Ramazan Bayramı'nda geçmişteki bayram coşkusunu anarak, eski geleneklerin ve komşuluk ilişkilerinin bozulduğunu vurguladılar.
Haberler

İstanbul’da Çamur Yağışı Araçları Kapladı

İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle meydana gelen çamur yağışı, Bahçelievler'deki araçları etkiledi. Araç sahipleri, bu durumu sürekli bir sorun olarak görüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.