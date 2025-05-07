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Kastamonu’da İki Arkadaş Tutuklandı

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde 23 yaşındaki Suat Can Dere’nin yaşamını yitirmesiyle ilgili 2 arkadaşı tutuklandı. Yapılan açıklamalara göre, Y.K. ve D.A., bilinci kapalı olan Dere’yi Devrekani Devlet Hastanesi’ne götürdü. İlk müdahaleler sonrasında Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Dere, yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın akabinde Y.K. ve D.A., emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı. İki şüphelinin, otomobille gezintiye çıkmalarının ardından arkadaşları Dere’yi bir süre sonra arka koltukta baygın halde buldukları ve hastaneye götürdükleri belirtiliyor.

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