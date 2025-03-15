Kastamonu’da İki Katlı Ev Yangında Yıkıldı

ABANA İLÇESİNDEKİ YANGIN SIRASINDA BÜYÜK ZARAR

Kastamonu’nun Abana ilçesinde meydana gelen yangın, iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirirken, iki büyükbaş hayvanın telef olmasına sebep oldu. Olay, Abana ilçesine bağlı Altıkulaç köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, C.T.’ye ait olan iki katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen alevler, tüm evi sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Yangının bildirilmesiyle birlikte, olay yerine Abana ve Bozkurt ilçelerinden itfaiye ile orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak bu olay sonucunda, ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, ahırda bulunan iki büyükbaş hayvan telef oldu. Neyse ki, bir büyükbaş hayvan komşular tarafından kurtarılmayı başardı. Jandarma ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.