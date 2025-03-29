Kastamonu’da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

KAZADA ÜÇ YARALI

Kastamonu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bu olay, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Çuhadoğru geçidinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, S.A. (24) yönetimindeki 37 AAZ 437 plakalı Fiat marka otomobil, karşı yönden gelen M.U. (26) idaresindeki 61 AGK 825 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü S.A. ve yolcular Y.C.B. ile U.C.T. yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER GÖNDERİLDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye ulaştırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Trafik ekipleri, kaza alanında gerekli tahkikatı yaptıktan sonra araçlar otoparka çekildi. Olayla ilgili inceleme süreçleri başlatıldı.