Kastamonu’da İki Trafik Kazası Oldu

TRAFİK KAZALARI SONUCU YARALANMA OLDU

Kastamonu’da, il merkezi ile Taşköprü ilçesinde iki ayrı trafik kazası gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kastamonu Çevreyolu üzerinde Tosya Işıklı Kavşağında B.Y. yönetimindeki 41 AVG 612 plakalı hafif ticari araç, Y.S. idaresindeki 37 ABM 341 plakalı Fiat marka otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki sürücü de sıkıştıkları araçlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücüler, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Taşköprü ilçesindeki bir başka kazada ise Bahçelievler Mahallesi Kardeşlik Parkı önünde Kardelen Y. idaresindeki otomobil, İlhan E. yönetimindeki başka bir araçla çarpıştı. Bu kazada, Kardelen Y. yaralandı ve olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.