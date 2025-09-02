Kastamonu’da İki Yangına Müdahale Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen iki yangına müdahale çalışmaları her iki yöntemle sürüyor. Yangın sırasında 3 evin yanmasıyla oluşan trajik manzara ve tahrip olan ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Araç ilçesindeki orman yangınları, karşı karşıya kalınan zorluklarla birlikte ikinci gününde devam ediyor.

TAHLİYELER VE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangınlar nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Ekipler, yangına karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadelenin içerisinde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerini yerinden takip ediyor. Dün boşaltılan köyler ve yanan evlerin durumu dronla çekilen görüntülerle belgelendi. Bu görüntüler, yangının yarattığı zararı net bir şekilde ortaya koyuyor.