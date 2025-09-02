Haberler

Kastamonu’da İki Yangına Müdahale Sürüyor

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen iki yangına müdahale çalışmaları her iki yöntemle sürüyor. Yangın sırasında 3 evin yanmasıyla oluşan trajik manzara ve tahrip olan ormanlık alanlar havadan görüntülendi. Araç ilçesindeki orman yangınları, karşı karşıya kalınan zorluklarla birlikte ikinci gününde devam ediyor.

TAHLİYELER VE MÜDAHALELER SÜRÜYOR

Yangınlar nedeniyle 6 köy tahliye edildi. Ekipler, yangına karşı hem havadan hem de karadan yoğun bir mücadelenin içerisinde. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangın söndürme faaliyetlerini yerinden takip ediyor. Dün boşaltılan köyler ve yanan evlerin durumu dronla çekilen görüntülerle belgelendi. Bu görüntüler, yangının yarattığı zararı net bir şekilde ortaya koyuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, NATO’yu Kabul Edilemez Buldu

Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya yönelik bir saldırı planı olmadığını ve bu iddiaların ya provokasyon ya da yanlış anlamadan kaynaklandığını açıkladı.
Haberler

Mahmut Arıkan, Faed Mustafa ile görüştü. Filistin davasını Türkiye temsil ediyor. Zulüm karşısında direniş devam edecektir. Gazze’deki abluka delinecek, insanlar yiyecek bulacak. Türk halkı,...

Saadet Partisi'nin lideri Mahmut Arıkan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile bir araya gelerek önemli konuları ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.