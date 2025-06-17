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Kastamonu’da Jandarma Operasyonu Gerçekleşti

ARAÇ İLÇESİNDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçak define ararken suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Araç Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığına karşı bir operasyon düzenledi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda, 6 şüpheli izinsiz kazı yaparken yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden H.T. ve T.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araştırmalar devam ediyor.

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