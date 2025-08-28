Kastamonu’da Kaçak Alkol Ele Geçirildi

POLİS EKİPLERİ KAÇAK ALKOLBULDU

Kastamonu’da gerçekleştirilen polis operasyonlarında bir işyerinde yapılan aramalarda toplamda 58 litre kaçak alkol ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda gözaltına alınan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ARAMA DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki bir işyerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 34 litre etil alkol, 15 litre el yapımı viski, 6 litre el yapımı rakı, 2 litre el yapımı votka, bir şişe gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen votka ve 3 adet anason yağı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alınarak adli işleme tabi tutuldu.