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Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

İNCELEME ve OPERASYON

Kastamonu’da gerçekleştirilen polis operasyonuyla birlikte çok sayıda kaçak sigara ve doldurulmuş makaron sarıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, il merkezinde tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına karşı yürüttükleri faaliyetler kapsamında, 315 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 bin adet doldurulmuş makaronun yanı sıra 3 adet elektronik sigara yakaladı.

SUÇLULARA YÖNELİK İŞLEMLER

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Elde edilen bu bulgular, il genelinde yürütülen kaçakçılık karşıtı mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

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