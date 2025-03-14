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Kastamonu’da Kaçak Sigara Operasyonu Yapıldı

KAÇAK SİGARA OLAYSINDA ELE GEÇİRİLEN PAKET SAYISI

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda gümrük kaçağı olarak nitelendirilen toplam 448 paket sigara bulundu. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bu sigaraların ele geçirilmesini sağladı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen sigaralarla ilgili olarak, yakalanan bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu tür operasyonların, kaçakçılığı önleme konusunda önemli adımlar attığı görülüyor.

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