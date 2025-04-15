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Kastamonu’da Kaçak Telefonlar Ele Geçirildi

KASTAMONU EMNİYETİNDEN YAPILAN ARAMA

Kastamonu’da, polis ekipleri bir iş yerinde gerçekleştirdikleri aramalarda 5 adet kaçak cep telefonu ile çeşitli aparatları ele geçirdi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezindeki iş yerinde yapılan aramada, bir dizi yasadışı malzeme bulundu.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda 5 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 19 adet şarj adaptörü, 4 adet şarj kablosu, 2 adet elektronik sigara ve 1 adet saç şekillendirici seti ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak, yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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