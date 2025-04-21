Kastamonu’da Kadın Cesedi Bulundu

KORKUNÇ BİR İHBAR

Kastamonu’da bir apartmana yayılan kötü koku, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sonuçlandı. İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi üzerinde bulunan apartmandan gelen kokular, burada yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Kısa süre içinde, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, çağrının nedenini belirlemek üzere apartmana girdi.

CENAZENİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde, evde 28 yaşındaki hamile Elif Civil’in cesedi bulundu. Otopsi sonuçlarına göre, Elif Civil’in vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi. Ayrıca, kadının 10 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Evdeki incelemelerin ardından, Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.