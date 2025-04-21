Kastamonu’da Kalp Krizi Sonucu Öldü

YAŞLI ADAM KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kastamonu’da ikamet eden bir yaşlı adam evinde kalp krizi geçirdi. Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki Turgut Türker, İnönü Mahallesi Irmak Sokak’ta bir apartmanda oturuyordu. Türker, geçirdiği kalp krizi sonucunda evinin içinde düşerek bayıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Apartman görevlisi tarafından bulunan Turgut Türker’e hemen olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler, Türker’e kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Türker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri, apartmanda detaylı incelemelerde bulundu.