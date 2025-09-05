Kastamonu’da Kamp ve Offroad Festivali Başladı

KAMP VE OFFROAD FESTİVALİ BAŞLADI

Kastamonu’da 3 gün sürecek olan Kamp ve Offroad Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen bu organizasyon, çeşitli kamu kurumlarınca destekleniyor ve Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor. Festival, pazar günü sona erecek ve programda konserler, açık hava sineması, farklı oyun ve yarışlar ile offroad araçlarının performans gösterisi bulunuyor.

Açılışta bir konuşma yapan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, kulüp üyelerini düzenlenen etkinlik nedeniyle kutladı. Uluay, “Offroad ile ilgilenmek birçok kişi için ayrı bir güzellik. Kastamonu’muza yeni bir değer kattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Kastamonu birçok alanda ön plana çıkmaya başladı. İnşallah bu alanda da, sizlerin projeleri daha geliştirerek ünü ülke sınırlarını aşar. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız ve bu projelerin yarınları bugünden daha güzel olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

DESTEK SÖZLERİ

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven de etkinlikte duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu etkinliğe geçen yıl da destek verdik, bu sene de veriyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz, yapamadığımız yerlerde gönülden destekliyoruz. Sizleri tebrik ediyorum” dedi. Etkinliğe katılan AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı da ekibi tebrik etti. Tüm bu konuşmaların ardından kamp ateşi yakılarak festivalin açılışı yapılmış oldu.