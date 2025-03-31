Kastamonu’da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

KAZA VE YARALILAR

Kastamonu’da BİM firmasına ait bir kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönünde ilerleyen 34 BDZ 455 plakalı BİM firmasına ait Mercedes marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi dolayısıyla yoldan çıkarak devrildi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemenin başlatıldığı bildirildi.