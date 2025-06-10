Kastamonu’da Kanseri Yenen Kadın, Yazdı

AZİM VE HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİ

Kastamonu’da, üç defa kanseri yenerek azmiyle örnek bir hayat süren bir kadının hikayesi dikkat çekiyor. 42 yıl önce kanserden kaybettiği dayısının yaşamını yazan 52 yaşındaki Ayfer Savaş Aydın, fizik mühendisi olarak kamu kurumlarında 30 yıldır çalışıyor. 2017 yılında, hastaneye karın ağrısı nedeniyle başvurduğunda kolon kanserine yakalandığını öğrenen Aydın, ameliyatın ardından kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi sürecinde rahim ve akciğer kanserine de yakalanarak zorlu bir döneme girdi. Bu süreçte boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kitap okumaya yöneldi.

YAZARLIK YOLUNDA İLERLEYİŞ

Aydın, “yazar olmak ister misiniz” adlı sosyal medya oluşumuna dahil olarak çocukluk hayali olan yazarlık serüvenine adım attı. Bu dönemde birçok eğitim aldı ve 42 yıl önce kanserden vefat eden dayısının hayatını kitaplaştırmaya karar verdi. Katıldığı söyleşilerde, kanser hastalarına umut veren konuşmalar yaparak onlara moral aşılıyor. Aydın, hastalık sürecini anlatırken, “Asla ölümü düşünmedim, çünkü yapmak istediğim işler vardı ve hayatta kaldım” ifadelerini kullanıyor.

HASTALIK VE OKUMA İLİŞKİSİ

Aydın, yaşadığı hastalık sürecinde okuma alışkanlığının kendisine büyük katkı sunduğunu belirtiyor. Kemoterapi tedavisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle yaptığı araştırmalardan “Tedavi sizin hareketlerinizi kısıtlıyor. Yaşam enerjinizi tüketiyor. Ancak yattığım yerden kitap okuyabiliyordum” şeklinde bahsediyor. Ardından işe dönmeye başladığı dönemde baş dönmesi ve denge sorunlarıyla karşılaştı ve yeni bir kanser vakasıyla karşılaşmak zorunda kaldı.

ROMAN YAZMA HEDEFİ

Aydın, 2019’un sonlarında, kendi romanını yazma hayalini gerçekleştirmek için sosyal medyada bir oluşuma katıldığını belirtiyor. “Yazmak aslında iyileştirici bir süreçti. 14 arkadaş ‘Gücüne Gelsin’ adlı kitapta yer aldık. Ben, kanserle ilgili sürecimi burada paylaştım” diyor. Dayısının hikayesini yazmak için araştırmalara başladığını ifade eden Aydın, “Dayım 42 yıl önce vefat etti. Çok farklı bir insandı ve onun hikayesini yazmak istedim” şeklinde konuşuyor.

MÜCADELE RUHU VE HAYALLER

Aydın, kanserin hayatında ona mücadeleci bir ruh kazandırdığını vurguluyor. “Hastalık aslında bana çok farklı bir kapı açtı” diyen Aydın, pes etmediğini ve hayallerini gerçekleştirmek için fırsatlar yarattığını aktarıyor. Hayalini gerçekleştirmek adına hastalıklı sürecini olumlu yönlere çevirerek, yazma yolculuğuna girdiğini sözlerine ekliyor.