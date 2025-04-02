Kastamonu’da Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Olayın Gelişimi

Kastamonu’da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga ile ilgili yargılama süreci devam ediyor. Olay, 29 Haziran 2024 tarihinde Kastamonu’nun İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet bulunduğu belirlenen iki grup arasındaki çatışmada Özgür Uzun (18) hayatını kaybetti, ağabeyi S.A.U. (25) ise yaralandı. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisi olarak Özkan Y. ile kardeşleri Yaşar Y., Adem Y. ve Özcan Y.’yi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Özkan Y. tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında “kasten öldürme ve yaralama” suçlarından dava açtı.

Duruşmada Yaşananlar

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.U., olayla ilgili detayları aktardı. “Özkan ile iş görüşmesine gidiyorduk. Kahveye girdik, orada Kuzeykent’e gittik. Özkan arabayı durdurdu, ineceğim dedi. Ancak neden bu güzergaha gittik bilmiyorum” şeklinde ifade veren C.U., daha sonra cavbede “Özgür ve Özkan yüz yüze geldi. Özgür, ilk önce Özkan’a vurdu. Özkan da karşılık verip ona vurdu, ardından bıçak sallandı ve silah patladı. Herkes kaçtı, ben de olay yerinden ayrıldım” dedi.

Aileler Arasındaki Tartışma

Özgür Uzun’un kardeşi E.U., sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. “Şahin, kardeşimi takip ediyordu. Onlar da kardeşimi öldürdü” şeklinde konuşan E.U., tanık ifadelerini reddeden sanık Özkan Y.’ye de tepki gösterdi. Özkan Y., “Tanık yalan söylüyor, bizden kimseye yumruk atılmadı, tutuksuz yargılanmayı istiyorum” dedi. E.U. ise Özkan Y.’nin yalan söylediğini belirterek, “Kamera kayıtları var. Kabul etmiyorum” diye bağırdı. Mahkeme heyeti, E.U.’yu duruşma salonundan çıkardı.

Yaralanan Kardeşin Durumu

Maktul Özgür Uzun’un kardeşi S.A.U. da duruşmada “Sanık, yumruk atmadığımızı söylüyor ama bu doğru değil” dedi. Yaşar Ö. ve Özcan Y. ise tanıklıklarında aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade etti. Mahkeme, S.A.U.’nun yaralanmasıyla ilgili Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca, tutuksuz yargılanan sanıkların tutuklanma talebini reddetti ve tutuklu sanık Özkan Y.’nin tutukluluğunu sürdürme kararı aldı.