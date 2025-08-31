Kastamonu’da kaza, 5 yaralı

KAZA OLAYI VE YARALILAR

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu-Ankara karayolu üzerindeki Kastamonu Havalimanı kavşağı civarında gerçekleşti.

OLAY ANINDAKİ GELİŞMELER

Edinilen bilgilere göre, Kastamonu yönünde seyreden N.S. yönetimindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine demir bariyerlere çarptı. Kazada yaralananlar arasında sürücünün yanı sıra araçta bulunan S.Z., N.Y., N.K. ve C.K. da yer aldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

İhbarın ardından kısa sürede olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar üzerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından çevre hastanelere kaldırdılar. Tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.