Kastamonu’da Kaza, 5 Yaralı

Kastamonu’da bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı ve bu kazada biri ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. N.S. yönetimindeki 37 PH 345 plakalı araç, Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı. Yaralılar arasında sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. bulunuyor.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olaydan sonra kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Ankara-Kastamonu kara yolu, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan’da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzincan'da bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarparak iki kişiyi yaraladı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Yangın, Buldan’da devam ediyor

Buldan'da 5 gündür süren yangınla mücadele devam ediyor. Ekipler karadan müdahaleye devam ederken, bazı bölgelerde tahliye çalışmaları da sürmekte.

