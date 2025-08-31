Kastamonu’da Kaza, 5 Yaralı

KAZA BİLGİLERİ

Kastamonu’da bir otomobil bariyere çarparak kaza yaptı ve bu kazada biri ağır olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. N.S. yönetimindeki 37 PH 345 plakalı araç, Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı. Yaralılar arasında sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. bulunuyor.

HASTANE YARALILARI

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olaydan sonra kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan Ankara-Kastamonu kara yolu, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından tekrar ulaşıma açıldı.