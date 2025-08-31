Kastamonu’da Kaza, 5 Yaralı Var

KAZA ANI VE YARALILAR

Kastamonu’da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarpan bir otomobildeki beş kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu- Ankara karayolunda, Kastamonu Havalimanı kavşağındaki bir bölgede gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, N.S. yönetimindeki 37 PH 345 plakalı otomobil, Kastamonu yönünde ilerlerken sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle demir bariyerlere çarptı. Bu kazada sürücünün yanı sıra S.Z., N.Y., N.K. ve C.K. isimli yolcular da yaralanıyor.

ACİL YARDIM VE TEDAVİ SÜRECİ

Kazayı gören çevredekiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, hastanelere kaldırılmaları için gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Tedavi altına alınan yaralılardan iki tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Kazanın ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.