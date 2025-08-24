Kastamonu’da Kaza, Çocuk Hayatını Kaybetti

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da meydana gelen trafik kazasında bir hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Bu talihsiz olayda 15 yaşındaki Zeynep K. hayatını kaybetti, babası S.M.K. ise ağır yaralandı. A.D. (36) yönetimindeki hafriyat kamyonu, Aşağı Elyakut köyü mevkisinde S.M.K. (39) tarafından kullanılan otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, otomobil adeta hurda haline geldi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Olay anında otomobilde bulunan Zeynep K., kaza yerinde yaşamını yitirirken, babası S.M.K. ağır yaralı olarak kurtarıldı. Ardından yaralı, hızlıca sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Öte yandan, Zeynep K.’nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

SURÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından hafriyat kamyonunun sürücüsü A.D., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Kaza, yerel halk ve aile için büyük bir üzüntü kaynağı oldu. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.