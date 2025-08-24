Kastamonu’da Kaza Gerçekleşti, Çocuk Öldü

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da hafriyat kamyonu ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, 15 yaşındaki kızı olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Kastamonu-Tosya karayolu Akdoğan köyü yol ayrımında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Kastamonu yönünde ilerleyen 36 yaşındaki Adem K. idaresindeki 55 APL 470 plakalı Mercedes marka hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen ve Akdoğan köyüne dönmek isteyen 39 yaşındaki Satı Mehmet Kök’ün kullandığı 37 BL 489 plakalı FIAT marka otomobille çarpıştı.

KAZAYA NEDEN OLAN ÇARPIŞMA

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobil durabilirken, metrelerce sürüklenen hafriyat kamyonu devrildi. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan 15 yaşındaki kızı Zeynep Kök maalesef olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım çağrısında bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

OYUN YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından aracından çıkartılan Satı Mehmet Kök, ilk müdahaleden sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk değerlendirmelerde Satı Mehmet Kök’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden 15 yaşındaki çocuğun cenazesi, olay sonrası Cumhuriyet savcısı, jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından hastanenin morguna taşındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazadan yara almadan kurtulan hafriyat kamyonu şoförü 36 yaşındaki Adem K. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.