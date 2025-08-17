Kastamonu’da Kaza Meydana Geldi

KAZA DETAYLARI

Kastamonu’da meydana gelen bir trafik kazasında, öncelikle bir otomobile çarpan ardından da kaldırımdaki beton direğe çarpan Fiat Tofaş otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Bu kaza sonucunda bir kişi yaralandı. Olay, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ

Alınan bilgilere göre, K.C. yönetimindeki 37 EK 017 plakalı Fiat Tofaş, aynı yönde ilerleyen A.N. idaresindeki 37 AAK 031 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan K.C. yönetimindeki araç, kaldırıma çıkarak bir beton elektrik direğine çarptı.

Kaza anını gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan K.C.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Kullanılamaz hale gelen Fiat Tofaş marka otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri, kaza ile ilgili incelemelerini başlattı.