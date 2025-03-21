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Kastamonu’da Kıraathaneye Kumar Baskını Yapıldı

KUMAR BASKINI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Daday ilçesinde yer alan bir kıraathaneye kumar baskını düzenlendi. Bu baskında, kıraathanede kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye adli işlem yapıldı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, “Umuma Açık Kumar Oynatılması Muhtemel İşyerleri ve Kıraathaneler Uygulaması” çerçevesinde denetimler gerçekleştirdi. Bu denetimlerde, Daday’daki bir kahvehanede kumar oynatıldığı ortaya çıktı. Ekipler, kumar oynamaktan 5 şahsa idari para cezası uygularken, işyerinin işletmecisi hakkında adli işlemler başlatıldı.

TAŞKÖPRÜ’DE ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma ekibi, gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ‘Silahla Yağma’ suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs, emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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