Kastamonu’da Kız Yüzünden Tartışma, Ölüm

ÜÇ SANIK HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Kastamonu’da bir kız meselesi sebebiyle tartıştıkları genç Fuat Camcı’yı öldürdükleri iddia edilen üç sanık için müebbet hapis cezası talep edildi. Olay, 2023 yılı Aralık ayında Merkez ilçesi Yolkonak köyü Yukarıyuva Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki Fuat Camcı ile Ferdi D. arasında kız meselesi yüzünden bir tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fuat Camcı, en yakın arkadaşı Eren E.’nin aracına binerek, yanlarına aldıkları Yusuf S. ile birlikte Yolkonak köyüne doğru hareket etti. Köye vardıklarında Ferdi D. ile Fuat Camcı arasındaki gerilim arttı. İddialara göre, Ferdi D. ve Yusuf S. yanlarında bulundurdukları tüfekle Fuat Camcı’yı vurup öldürdü. Olay sonrası Eren E. aracıyla olay yerinden uzaklaşırken, Ferdi D. ve Yusuf S. yaya olarak olay yerinden kaçtı.

JANDARMA EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ihbar edilmesi üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı ve Ferdi D., Yusuf S. ile Eren E.’yi gözaltına aldı. Gözaltı işlemlerinin ardından sanıklar adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı. Olay sonrası Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıklara “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Ayrıca, suçta kullanılan tüfeğin bulunamaması nedeniyle Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K. hakkında “suç delillerini yok etme ya da değiştirme” suçlarından da dava açıldı. Mahkeme heyeti, yeni gelişmeleri değerlendirerek davayı birleştirdi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜEBBET CEZASI İSTEDİ

Devam eden yargılamada, Cumhuriyet savcısı sanıklar Ferdi D., Yusuf S. ve Eren E.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti. Diğer sanıklar Ahmet C.G., Polat S., Onur Ş. ve Recep K.’nin de “suç delillerini yok etme ya da değiştirme” suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, tutuksuz yargılanan Eren E.’nin de tutuklanmasını talep etti.

MAĞDUR AİLEDEN AĞIR SUÇLAMALAR

Duruşmada Fuat Camcı’nın annesi Z. Camcı, “Oğlumu kasten öldürdüler. En ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum, sizin vicdanınıza ve adaletinize bırakıyorum. Benim sizden ve Allah’tan başka sahibim yok. En ağır şekilde cezalandırılsınlar.” şeklinde konuştu.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMALARI

Tutuklu sanık Ferdi D. ise, “Planlı bir şekilde öldürmek isteseydim, araçtan inmeden öldürürdüm ya da köye gelirken pusu kurardım. Ben, köyden gitmesi için çok uğraştım. Ama gitmedi, sonra bu olay yaşandı. Pişmanım, beraatımı ve tahliyemi istiyorum.” dedi. Diğer bir tutuklu sanık Yusuf S. da, “Pişmanım, böyle olmasını istemezdim. Tahliyemi talep ediyorum.” ifadelerinde bulundu. Tutuksuz sanıklar Eren E. ve Ahmet C.G. ise suçsuz olduklarını belirterek beraatlarını istediler. Mahkeme heyeti, avukatların dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.