Kastamonu’da Kötü Koku Üzerine Ekipler Girdi

KASTAMONU’DA KORKUNÇ CİNAYET

Kastamonu’da apartmanı etkisi altına alan kötü koku üzerine, ekiplerin girdiği evde bıçaklanmış şekilde cesedi bulunan 23 yaşındaki hamile kadın Elif Civil’in cinayetiyle ilgili gelişmelere ulaşılmaya devam ediliyor. Elif Civil’in kocası B. Civil’in her gün 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte eve girip çıktığı öğreniliyor. Cinayet şüphelisi kocanın evin önünde yürürken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri dikkat çekiyor. Olay, dün İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi’nde meydana geldi.

KÖTÜ KOKU VE İHBAR

Cadde üzerindeki apartmandan gelen kötü kokular, binada yaşayan vatandaşları endişelendirdi ve bu nedenle 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrası apartmana itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda eve girdi ve burada hamile bir kadının cesediyle karşılaştı. Olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin 23 yaşındaki hamile Elif Civil’e ait olduğu belirlendi. Elif Civil’in, bıçak darbeleriyle öldürüldüğü ve cesedin 10 günden fazla bir süredir evde bulunduğu tespit edildi. İncelemelerin ardından Elif Civil’in cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 8 aylık hamile olan Elif Civil’in kocası B. Civil (29), 1,5 yaşındaki çocukları İ. Civil ile il merkezindeki Nasrullah Meydanı’nda dolaştığı sırada Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. B. Civil, cinayet şüphesiyle adli makamlarca tutuklandı, çocuk ise polis ekipleri tarafından koruma altına alındı. Sokakta ve apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, B. Civil’in ceset bulunmadan önce bebek arabasına bindirdiği çocuğuyla birlikte binadan çıktığını ve yürüyerek uzaklaştığını belirledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet günü B. Civil’in 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte binadan çıkıp uzaklaştığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, B. Civil’in bebeği ile birlikte sakin bir şekilde caddede yürüdüğü görüldü. Caddede bulunan esnaflardan Recep Eski, B. Civil’in 10 gündür sürekli olarak eve gelip gittiğini öğrenmiş. Eski, “Sabah saatlerinde polis, ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. 10 gün önce cinayet işlenmiş dediler. 10 gündür de kocası eve gelip gidiyormuş. Polis ekipleri, cesedi evden çıkarttılar. Aileyi buradan geçerken görüyorduk. Bugün sabah şahıs tekrar buradan geçti. O sırada da güvenlik kameramız incelendi. Orada da görülüyor, sakin bir şekilde yürüyerek binadan çıkıyor ve bebek arabasıyla caddeden geçiyor,” dedi.