KASTAMONU’da LED Işıkları Sökülerek Zarar Verildi

KİŞİ LED IŞIKLARI SÖKEREK HASAR VERDİ

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, sahil boyunca yer alan aydınlatma direklerindeki LED ışıkları söken bir kişi, büyük bir zarara yol açtı. Olay, dün sabah saat 03.15’te gerçekleşti ve güvenlik kameraları bu anları kaydetti. Üç kişinin yürüyüş yaptığı sırada, grup içerisindeki bir kişi aydınlatma direklerinde takılı olan ışıkları sökme işine girişti.

Görgü tanıklarının açıklamalarına göre, şüpheliyi durdurmaya çalışan arkadaşları, başarılı olamadı. Şüpheli, tam olarak 22 aydınlatma direğindeki onlarca LED ışığı sökerek kullanılamaz hale getirdi. Yaşanan durumu fark eden belediye yetkilileri, durumu polise bildirdi.

POLİS KISADA TESPİT ETTİ

Belediyenin ihbarı sonrasında hızla harekete geçen polis ekipleri, o kişinin kimliğini kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleriyle olayın ayrıntıları ortaya çıkarken, aydınlatma direklerinde meydana gelen zararın yaklaşık 300 bin TL olduğu öğrenildi.