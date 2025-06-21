Kastamonu’da Mayıs’ta 479 Konut Satıldı

KASTAMONU’DA MAYIS AYI KONUT SATIŞ VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, Kastamonu’da Mayıs ayı içinde toplamda 479 konut satışı gerçekleşti. BU RAKAM, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 konutluk bir artış gösterdi. Mayıs ayında Kastamonu’da kaydedilen ipotekli konut satışları 73 adet olarak belirlendi. Böylece, ipotekli konut satışları önceki yılın aynı ayına göre 69 adet artış sağlamış oldu. İpotekli konutların toplam konut satışları içindeki oranı ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.

İpotekli satılan konutların 19 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, diğer 50 tanesi ikinci el konut satışlarından meydana geldi. Mayıs ayında diğer konut satışları da, bir önceki yılın aynı ayında göre 30 adet artış yaşayarak 410 adet oldu. Diğer konut satışlarının toplam içerisindeki payı ise yüzde 85,6 olarak tespit edildi.

İLK EL VE İKİNCİ EL SATIŞLAR

Kastamonu’da ilk el konut satışı, geçen yılın aynı ayına göre 37 adet artarak 148 adete ulaştı. İlk kez satılan konutlar toplam satışların içinde yüzde 30,9’luk bir paya sahip oldu. Bunun yanında, ikinci el konut satışları da, bir önceki yılın aynı dönemine göre 34 adet artış kaydederek 331 adet olarak belirlendi. Toplam konut satışları arasında ikinci el konutların payı yüzde 69,1 oldu.